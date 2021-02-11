恒指高開80點 友邦升2.4% 澳博升0.4% 港視跌0.7%
文章日期：2021年5月4日 09:24
恒指今早高開80點或0.29%，報28438點，成交金額18億元；國指今早高開2點或0.03%，報10715點。恒生科技指數開市報8231點，升0.04%。
藍籌26隻升，14隻下跌，15隻無升跌。友邦（1299）升2.44%，報98.7元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻67點；平保（2318）跌1.03%，報82元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
恒生科技指數成份股12隻升，7隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報42.15元，升0.96%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報78.5元，跌3.33%。
澳博控股（0880）今公布業績。澳博開市報9.9元，升0.41%。其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報15.3元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報68.3元，無升跌；金沙中國（1928）開市報36.5元，跌0.68%。
富達將螞蟻估值削逾半 低見1.12萬億元。阿里巴巴（9988）開市報223.4元，跌0.18%。
大唐集團（2117）上月合約銷售額達49.98億元人民幣。開市報5.36元，無升跌。
理士國際（0842）公布，印度工廠營運或因疫情惡化而虧損。開市報1.01元，跌0.98%。
天貓香港周三起試業 首3天全場免運費。港視（1137）開市報10.32元，跌0.77%。
破頂股包括，中遠海控（1919）創52周高，見15.56元，開市報15.56元，升1.04%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.98元，開市報2.98元，升1.02%。
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