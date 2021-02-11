4月份美國製造業增長降溫，因供應鏈問題持續存在。聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟正取得真正進展，但不同群體之間差距懸殊，對低收入者來說，復蘇更緩慢。聯儲局關鍵的有效聯邦基金利率上周五降至一年來最低，市場關注，如果利率持續保持在低位，聯儲局將快速調整超額準備金利率和逆回購利率。