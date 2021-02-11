美國製造業增長降溫 市場關注利率走勢 道指升238點
文章日期：2021年5月4日 08:14
4月份美國製造業增長降溫，因供應鏈問題持續存在。聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟正取得真正進展，但不同群體之間差距懸殊，對低收入者來說，復蘇更緩慢。聯儲局關鍵的有效聯邦基金利率上周五降至一年來最低，市場關注，如果利率持續保持在低位，聯儲局將快速調整超額準備金利率和逆回購利率。
道瓊斯工業平均指數收漲238點，升幅0.71%，報34113點。標普500指數收漲11點，升幅0.28%，報4192點。納斯達克綜合指數收跌67點，或0.49%，報13895點。
聯合健康升1.78%，報405.9美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻46點，而salesforce跌2.85%，報223.76元，拖低道指43點。
科技股方面，蘋果收市報132.54元，升0.82%，谷歌母公司Alphabet收市報2343.08元，跌0.44%，亞馬遜收市報3386.49元，跌2.33%，Facebook收市報322.58元，跌0.76%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.58%，報439點。德國DAX指數收漲0.67%，報15236點；法國CAC 40指數漲0.62%，報6307點；英國富時100指數假期休市。