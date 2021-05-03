恒生滬深港通中國 80 指數是一項多元化的寬基指數，可讓在岸及離岸投資者使用一個具高度交易性的方式來獲得香港及中國內地的投資敞口，並有效地作資產分配。

指數編制除了採用8%公司權重上限以避免成分股權重過度集中外，恒生滬深港通中國 80 指數亦採用40%的行業權重上限以達至更均衡的行業分佈。

恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，「恒生滬深港通中國 80 指數將擴大恒生指數公司跨市場指數之覆蓋範圍。透過覆蓋更全面的中國市場投資機遇，這項新指數將為在岸及離岸投資者提供一個具參考價值的新策略，以投資於香港、上海或深圳上市的行業龍頭」。

權重最高的十隻股份當中，港股有騰訊（0700）佔比重7.64%，平保（2318）H股佔2.45%，A佔3.82%；美團（3690）佔5.53%；建行（0939）H股佔3.33%，A股佔0.26%；招行（3968）H股佔1.17%，A股佔1.55%；工行（1398）H股佔1.88%，A股佔0.63%。其餘A股分別為茅台、五糧液、平安銀行及寧德時代。