政府統計處：本港第一季預估GDP按年升7.8% 遠勝預期
文章日期：2021年5月3日 16:36
政府統計處公布，第一季本地生產總值(GDP)預先估計數字為按年升7.8%，高過市場預期的3.7%；按季比較則升5.3%，高過預期的0.7%。而去年第四季則按年下跌2.8%。政府指本地生產總值第一季錄得較大升幅，主要是由於季內對外貿易表現強勁，以及去年比較基數較低。
政府發言人表示，香港經濟在第一季明顯復蘇，終止對上連續六個季度的按年收縮。經濟在第一季急速反彈，主要反映在內地和美國帶動的環球經濟復蘇下，貨物出口的增長非常強勁。
然而，經濟復蘇並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。此外，旅遊業仍然低迷。
展望未來，由內地和美國帶動的環球經濟復蘇，在短期內應有利香港的貨物出口。服務輸出也應有所改善，儘管鑑於世界多地的疫情仍然嚴峻，與旅遊相關活動的恢復料將緩慢。中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素亦值得關注。本地方面，倘若本地疫情繼續受控，在政府多項紓緩措施和環球經濟情況好轉的支持下，營商及消費信心可望在今年較後時間更全面地改善。政府會密切留意情況。
期內，私人消費開支按年升1.6%，去年第四季跌6.9%。政府消費開支按年升6.7%，第四季升6.1%。本地固定資本形成總額，按年升4.5%，第四季升3.6%。貨品出口總額按年升30.6%，第四季升5.5%。
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