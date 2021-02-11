成交縮至不足千億元 五窮月開鑼 恒指跌367點失100天線 姜B股跌3%
文章日期：2021年5月3日 16:18
港股續缺北水，成交再創全日市新低，是2月以來首次不足1000億元，此外，五窮月開鑼，恒指今早低開64點後尋底，最多跌468點，跌穿100天線(28548.5點)，收市亦收於其下，全日高低波幅429點。
恒指收市跌367點或1.28%，報28357點，成交金額958億元，較上日減少23.83%，是2021年2月11日920.87億元成交後最少；國指跌112點或1.04%，報10713點。恒生科技指數收報8227點，跌1.03%。
藍籌5隻升，46隻下跌，4隻無升跌。中石化（0386）升1.29%，收報3.92元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.24%，收報624.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；中移動（0941）跌3.94%，收報49.95元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌3.17%，收報47.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低75點。
恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報41.75元，升0.97%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報31.5元，跌6.25%。
午後消息股表現
匯豐One推投資優惠吸年輕客 姜濤任活動大使。「姜B股」匯控（0005）收報47.3元，跌3.17%。
今早及隔晚消息股表現
羚邦（2230）與Netflix簽約發行台劇《比悲傷更悲傷的故事》，收報0.185元，升8.2%。
京東（9618）旗下京東物流通過上市聆訊 料今年首季毛利率大降。京東收報298.8元，無升跌。
冠軍科技（0092）承認擬供股還債 上周五股價大跌兩成。報0.101元，升1%。
平保（2318）旗下平安人壽斥最多507.5億元接手北大方正。平保收報82.85元，跌2.47%；方正控股（0418）曾升最多125.53%，是創上市以來最大升幅，今日高位見1.06元，是2015年6月2日1.06元後最高，收報0.87元，升85.11%。
網信辦指33款手機程式違法收集使用個人資料 騰訊（0700）、百度（9888）上榜。騰訊收報624.5元，升0.24%；百度收報204.4元，跌0.68%。
澳門4月賭收84億澳門元。濠賭股全線向下，新濠國際發展（0200）收報15.3元，跌1.29%；美高梅中國（2282）收報12.4元，跌3.28%；澳博控股（0880）收報9.86元，跌2.18%；永利澳門（1128）收報14.48元，跌3.08%；銀河娛樂（0027）收報68.3元，跌0.15%；金沙中國（1928）收報36.75元，跌0.41%。
破頂股表現
藥股破頂，包括復星醫藥（2196）創上市新高，見59.45元，收報59元，升19.55%；國藥控股（1099）創52周高，見26.9元，收報26.7元，升10.79%；上海醫藥（2607）創52周高，見19.02元，收報18.9元，升6.9%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.04元，收報4.96元，升7.83%；。
其他破頂股包括，科聯系統（0046）創52周高，見2.86元，收報2.71元，跌1.09%；方正控股（0418）創52周高，見1.06元，收報0.87元，升85.11%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.93元，收報0.9元，升5.88%；毅德國際（1396）創52周高，見0.57元，收報0.55元，升3.77%。