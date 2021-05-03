陳子堅表示有見淘寶來自香港的用戶數量眾多，香港的人均收入亦較鄰近地區如上海、台灣等高，加上地域密集，屬於典型的品牌市場，認為香港是可以發展的市場。此外，有見香港的商戶未太了解電商活動的造法，天貓香港可以借助阿里在內地發展的經驗和技術，為香港的商戶帶來培訓和幫助，希望為香港零售打造新模式，將線上同線下融合。

問及天貓香港的商品標價較高，陳子堅認為，平台可以商戶帶來更高的價值，例如新品發布的支援，強調著重創造更好的購物體驗。

對於行業之間的競爭，陳子堅相信每一位同業都有自己的定位，認為有更多公司一起「做大個餅」是市場發展的徵兆。現時天貓香港產品主要為美妝、電子數碼、家居及母嬰產品等，未來亦會考慮發展生鮮食品的市場。

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