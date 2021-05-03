匯豐One推投資優惠吸年輕客 姜濤任活動大使
文章日期：2021年5月3日 15:42
人氣歌手姜濤成為廣告界寵兒，最新再擔任「匯豐One」的活動大使。匯豐公布，旗下「匯豐One」針對年輕客戶推出全新優惠及多元化免費資源，助客戶增強理財知識及培養健康投資習慣，實現理財目標。歌手姜濤獲委任為活動大使，並將出席網上直播節目，與其他年輕網絡紅人（KOL）分享作為投資新手的經驗，以及聽取財富專家的理財心得。
滙豐One推出投資優惠吸客。該行指，目前逾9成的年輕客戶的投資結餘配置為港股、美股及基金。該行宣布，2020年1月1日至今年4月15日期間沒有在匯豐進行股票交易的客戶，可由今日起至今年12月31日，透過滙豐電子渠道，包括「香港滙豐投資全速易」買入港、美及A股均可獲豁免經紀佣金，合資格客戶每月股票總交易額最多可達25萬元。
此外，平均結餘低於10,000元的客戶，可使用匯豐流動理財應用程式「FlexInvest靈活智投」服務，投資低成本的指數基金，入場門檻最低100元，並可享零服務月費。合資格客戶首次完成股票交易，或首次透過「FlexInvest靈活智投」完成基金交易，可獲取額外200元及100元。
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