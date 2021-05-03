金融股受壓，上周曾經轉強的友邦保險（1299）匯豐控股（0005）近日大幅回吐，今早再跌約3%。平保（2318）更是跌勢加劇，今早再挫逾2%。個別科網股明顯受壓，快手（1024）嗶哩嗶哩（9626）跌3%、4%。另金屬股的調整持續，新能源、汽車股、濠賭等都有沽壓。

恒指今早險守28300點支持，失守下望將為兩萬八關口。大市成交疲弱，短期市况更添波動，入市考慮具防守性股份。香港電訊（6823）去年業績及派息相當穩定，全年EBITDA僅跌約2%。

公司採取提高營運效率措施，包括將業務程序數碼化和優化線上到線下的營銷渠道，加上5G服務帶動 ARPU增長，抵消流動通訊漫遊收入急滑，及私營或公營機構的資訊及通訊科技項目延遲等影響。全年100%派息、每股派71.07分，按年微輕增長。香港電訊現水平息率超過6厘，對股價有支持作用。走勢上，該股50天線及關口約11元成短線支持位。

劉思明

投資版副主編