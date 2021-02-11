A股休市、北水又停 恒指半日跌424點跌穿100天線 藥股逆市破頂
文章日期：2021年5月3日 12:08
A股休市南水休市，港股亦連續第二日缺北水，恒指今早低開64點後，最多跌468點，正式跌穿100天線(28547.93點)，半日高低波幅429點。
恒指半日跌424點或1.48%，報28300點，成交金額538億元；國指跌138點或1.28%，報10686點。恒生科技指數收報8204點，跌1.31%。
藍籌2隻升，50隻下跌，3隻無升跌。中石化（0386）升0.52%，收報3.89元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；中移動（0941）跌4.04%，收報49.9元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌3.38%，收報47.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低80點。
恒生科技指數成份股6隻升，25隻下跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報14.06元，升1.59%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報31.55元，跌6.1%。
羚邦（2230）與Netflix簽約 發行台劇《比悲傷更悲傷的故事》。報0.171元，無升跌。
京東（9618）旗下京東物流通過上市聆訊 料今年首季毛利率大降。京東收報299.2元，升0.13%。
冠軍科技（0092）承認擬供股還債 上周五股價大跌兩成。報0.102元，升2%。
平保（2318）旗下平安人壽斥最多507.5億元接手北大方正。平保收報82.9元，跌2.41%；方正控股（0418）曾升最多125.53%，是創上市以來最大升幅，今日高位見1.06元，是2015年6月2日1.06元後最高，半日收報0.81元，升72.3%。
網信辦指33款手機程式違法收集使用個人資料 騰訊（0700）、百度（9888）上榜。騰訊收報621.5元，跌0.24%；百度收報204.4元，跌0.68%。
澳門4月賭收84億澳門元。濠賭股全線向下，新濠國際發展（0200）收報15.3元，跌1.29%；美高梅中國（2282）收報12.34元，跌3.74%；澳博控股（0880）收報9.81元，跌2.68%；永利澳門（1128）收報14.66元，跌1.87%；銀河娛樂（0027）收報67.75元，跌0.95%；金沙中國（1928）收報36.4元，跌1.36%。
破頂股表現
藥股破頂，包括國藥控股（1099）創52周高，見26.5元，收報26.25元，升8.92%；上海醫藥（2607）創52周高，見18.68元，收報18.52元，升4.75%；復星醫藥（2196）創52周高，見54.1元，收報53.85元，升9.12%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.03元，收報4.87元，升5.87%。
其他破頂股包括，科聯系統（0046）創52周高，見2.86元，收報2.67元，跌2.55%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.93元，收報0.91元，升7.06%。
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