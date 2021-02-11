港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 見逾11年低
文章日期：2021年5月3日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.84點子至0.08179%，是2010年4月30日後最低，當日報0.08107%
港元現報7.7667元升值8點子，曾升值最多2點子，報7.7673元，亦曾升值最多17點子，報7.7658元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.03467%；1星期HIBOR跌0.22點子至0.04464%；2星期HIBOR跌0.41點子至0.05679%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17446%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.305%；12個月期HIBOR升0.04點子至0.43643%。
美元指數現報91.316升值0.036點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報0.10725%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0255%，終止連續2日擴闊，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2021年4月28日，當日利差報-0.0233%。
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