港元現報7.7667元升值8點子，曾升值最多2點子，報7.7673元，亦曾升值最多17點子，報7.7658元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.03467%；1星期HIBOR跌0.22點子至0.04464%；2星期HIBOR跌0.41點子至0.05679%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17446%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.305%；12個月期HIBOR升0.04點子至0.43643%。

美元指數現報91.316升值0.036點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.10725%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0255%，終止連續2日擴闊，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2021年4月28日，當日利差報-0.0233%。

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