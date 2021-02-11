恒指低開64點 下試100天線 復星醫藥創52周高
文章日期：2021年5月3日 09:25
恒指上周五跌穿多條平均線，今早低開64點或0.23%，報28659點，進一步下試100天線(28551.52點)，大市成交金額31億元；國指今早低開20點或0.19%，報10805點。恒生科技指數開市報8314點，升0.02%。
藍籌15隻升，27隻下跌，13隻無升跌。申洲國際（2313）升1.52%，報173.4元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.2%，報99.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；中移動（0941）跌3.37%，報50.25元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。
恒生科技指數成份股11隻升，8隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）開市報14.08元，升1.73%；跌幅最大的是微盟（2013）開市報17.02元，跌0.82%。
羚邦（2230）與Netflix簽約 發行台劇《比悲傷更悲傷的故事》。開市報0.171元，無升跌。
京東（9618）旗下京東物流通過上市聆訊 料今年首季毛利率大降。京東開市報299元，升0.07%。
冠軍科技（0092）承認擬供股還債 上周五股價大跌兩成。開市報0.105元，升5%。
平保（2318）旗下平安人壽斥最多507.5億元接手北大方正。開市報84.9元，跌0.06%。
網信辦指33款手機程式違法收集使用個人資料 騰訊（0700）、百度（9888）上榜。騰訊開市報619.5元，跌0.56%；百度開市報205元，跌0.39%。
澳門4月賭收84億澳門元。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報15.52元，升0.13%；美高梅中國（2282）開市報12.82元，無升跌；澳博控股（0880）開市報10.16元，升0.79%；永利澳門（1128）開市報15.02元，升0.54%；銀河娛樂（0027）開市報68.4元，無升跌；金沙中國（1928）開市報36.9元，無升跌。
破頂股包括，復星醫藥（2196）創52周高，見50.55元，開市報50.55元，升2.43%。
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