集團指出，2.62億元的稅前虧損是已經計及政府的5.51億元津貼，否則稅前虧損高達8.13億元。即使把津貼計算在內，仍未能達到收支平衡。況且，政府津貼自去年12月已終結，加上第四波疫情及持續的社交距離措施，集團在去年12月至今年2月的三個月，內已錄得2.21億元的虧損，相等去年全年虧損的84%。

相對2019年，新巴城巴客量在大幅下跌27%，等同少了1.07億客流量，機場及陸路口岸路線的客量更大幅下跌超過9成。儘管疫情近期回穩，今年4月份的整體客量仍比2019年同期少約25%。

集團指出，歷年來的盈利一直以機場及陸路口岸路線的車費收入所帶動，這些路線的客量大跌，嚴重衝擊著集團的財政狀況。集團又把大幅虧損，歸因於車費過低，指儘管近日票價有調整，新巴城巴港島路線每公里的車費亦比新界眾多路線不成比例地低。另外又指新巴城巴多年前曾相互競爭導致服務過盛。

集團指出，在疫情爆發之前，新巴城巴的港島路線已面對著人口遷移、港鐵港島西延線及南港島線通車令巴士客量流失等重大挑戰。集團現正深入地研究港島的公共交通網絡，重點是如何在疫情過後全面重建公共交通，確保在財務上可行的情況下，繼續提供服務。