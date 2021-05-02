公司於初步招股書中更新指，相較去年年度，估計2021年虧損淨額將顯著增加。主要是由於可轉換可贖回優先股公允價值的預期變動；政府補助減少，毛利率預期下降；以及今年一般及行政開支、銷售及市場推廣開支，以及研發開支預期均有所增加。

公司續指，料今年首季毛利率將遠低於2020年同期。主要由於公司大幅擴張。公司指出，參與運營的員工數量由截至去年3月底的約17萬人，大幅增至截至今年3月底的約26萬人。此外，公司亦增加了倉庫面積、綜合運輸線路數量及其他物流基礎設施。

根據初步招股資料，京東物流去年收入按年增47.2%至734億元。去年錄得淨虧損40億元，2019年淨虧損則為22億元。去年收入中，有約55%來自母公司京東及關聯方。公司指出，在中短期內，將把業務增長及擴大市場份額的優先級置於盈利能力之前。

京東物流前期投資者數量眾多，亦不乏知名投資者，包括騰訊（0700）、平保（2318）、凱雷集團（Carlyle Group）、千山資本、國調基金、普洛斯（GLP Pte）、紅杉資本、啓承資本等。