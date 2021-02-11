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芒格指出，SPAC一般需要在兩年內作出投資，他形容，如果用槍指著他的頭，要求他在兩年內作出一項收購，他也能夠做到，但相信一定不會是太好的投資。

芒格表示，熱錢帶來的SPAC等發明，如果去到氾濫的地步，便將會引發嚴重的投資操守問題。他續表示，「從SPAC交易中獲得越多費用，（投資）文化會變得越發低下（the sillier your civilisation is getting），而且某程度上這種做法也是道德的淪喪（it’s a moral failing too）」。

芒格亦將矛頭指向Robinhood等免佣網上券商，認為其吸引散戶短炒的賺錢方法是「完全錯誤」。巴菲特則認為，此類券商為股市帶來了賭場一般的特質，「這並非不道德，也不是非法，但很難將社會建立在這些人之上」。他表示，非常期待閱讀Robinhood的上市招股書。

芒格在回答比特幣相關問題時，回應指比特幣如同「人造黃金」，並指自己不買黃金，因此也不會購入任何比特幣。他表示，對犯罪者採用的貨幣沒有興趣，亦不想在憑空發明的金融產品上花費數十億美元。

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