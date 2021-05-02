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去年巴郡拋售四大航空股，他解釋，若有巴郡作為股東，達美航空（Delta Airlines）、美國航空（United Airlines）便無法得到美國政府的資助，「想像一下如果巴郡是大股東，他們（政府）就會說，從巴郡拿錢」。他續指，目前仍不打算投資國際航空股。

現年90歲的巴菲特，過去一年備受新晉投資者質疑，巴菲特警告，「不要以為投資是致富的簡單方法」。他認為最近入巿的很多新手投資者是進行賭博，但強調投資市場上亦有很多人寧願持有標普500指數基金，而不押注在個別股份。

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截至今年3月底，巴郡的手頭現金高達1454億美元，較去年底多5.2%。巴菲特說，巴郡亦想將更多現金用作投資，但面對私人股本及其他投資基金的競爭，難以找到價格合理的收購項目。