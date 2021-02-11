陳茂波指出，本港已經歷了連續六個季度的經濟收縮，是有紀錄以來最長的衰退期，期間政府消費開支增加6至10%，部份抵銷私人消費開支的萎縮，發揮了逆周期的支持作用。隨著出口及投資等環節漸趨改善，本港今年首季經濟表現會有可觀的增長。然而，受疫情及社交距離措施影響，部份行業的經營仍然深受壓力，令經濟復蘇的步伐出現不平衡的情況。

他又重申，政府推出多項支付個人的措施，例如按證公司上周三（4月28日）正式推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，即俗稱的「失業貸款」，首三天已收到約七千宗貸款申請，多家參與的銀行均指收到不少查詢並正積極處理，初步獲批核個案的申請人來自物流運輸、零售及飲食業等行業。

至於受到不少市民歡迎的iBond，他透露會在本月稍後時間推出。

電子消費券計劃方面，他強調正全方位推進。獲甄選的4家儲值支付工具營辦商正積極協助更多商戶安裝設備。而防疫抗疫基金正推出第二輪非接觸式付款設備安裝的資助計劃，受惠對象由食環署及房委會轄下街市的合資格檔位租戶，擴大至持牌小販。成功申請者可獲一筆過5000元的資助，申請期至6月底。上述計劃均有利於電子支付在中小型商戶的使用，也能讓市民在付費時有更多便捷的選擇。他相信，電子消費券計劃在暑假期間啟動後，叠加不同商戶的優惠、促銷和展銷活動，會為市面帶來正面的氣氛。