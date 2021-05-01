另外，騰訊與阿里巴巴各自亦有投資的企業赴美上市。內地音頻平台喜馬拉雅（美：XIMA）昨正式申請上市，據早前外電報道，是次集資額介乎5億美元至10億美元（約38.75億港元至77.5億港元），上市估值可逾50億美元（約387.5億港元）。有傳最快下周進行路演，計劃於5月底上市。高盛、摩根士丹利、美銀證券和中金公司為聯席承銷商。

招股文件顯示，喜馬拉雅的戰略投資者包括騰訊、閲文 （0772）、百度（9888）、小米（1810）、好未來（美：TAL）及索尼音樂。公司2020年營收約40億元（人民幣，下同），按年增長逾48%；平台上季月均活躍用戶（MAU）達2.5億名，為中國最大的在線音頻平台。

阿里巴巴有份投資的企業雲服務商七牛雲（美：QNIU）亦已遞交招股書，擬於納斯達克上市，承銷商包括美銀證券、瑞銀集團、富瑞、交銀國際。七牛雲是「雲+數據」一體化的PaaS平台，專注於多媒體數據和機器數據的處理和分析，向各個行業的企業客戶提供服務。七牛雲去年營收錄得10.89億元，按年增加32%；錄得1900萬元淨虧損，按年收窄85%。