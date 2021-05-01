兩家美國石油巨企昨晚先後公布上季業績，埃克森美孚（美：XOM）最近5季以來首次扭虧為盈，主要由於油價上升及成本下降帶動，首季賺27億美元，去年同期則蝕6.1億美元。

另雪佛龍（美：CVX）上季收入升1.7%至320.29億美元勝預期，純利卻按年挫61.7%至13.77億美元。雪佛龍財務總監Pierre Breber表示，由於美國部分地區1月出現惡劣天氣，導致集團損失3億元，加上產量減少以及煉油業務表現欠佳，導致業績表現遜色。

國際油價下跌，紐約6月期油收市跌1.43美元或2.2%，報每桶63.58美元。倫敦布蘭特6月期油收市跌1.31美元或1.9%，報每桶67.25美元。消息拖累石油股表現，埃克森美孚跌2.9%，雪佛龍跌3.6%，康菲石油（美：COP）跌3.8%。

港股ADR指數報28621點，跌103點或0.4%。主要藍籌股ADR普遍下滑，阿里巴巴（9988）ADR較港股跌1%，折合港元報224.24元；匯控（0005）跌0.7%，折合報48.5港元。香港石油股方面，中石化（0386）ADR較港股跌1.3%，中石油（0857）跌1.1%。