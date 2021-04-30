網傳全體員工凍薪 中銀香港：與員工共渡時艱
文章日期：2021年4月30日 21:41
有網民在網上論壇表示，中銀香港（2318）員工不論表現皆被凍薪。不過，有中銀員工向本報表示，中銀不會特別向員工通知加薪，一般會在4月30日發薪時留意薪金有否上調，本月同事皆沒有加薪，但上司有口頭表示，部分員工薪金會在5月上調。
有網民表示，今年中銀沒有通知是否凍薪，有員工表示花紅已被削減，亦有網民稱，今年很多中資銀行凍薪，只有一個月花紅，引起員工不滿。中銀回應，員工的調薪安排，一般會綜合考慮集團業績、經濟環境及市場情況等因素，以及員工個人表現而定。目前的經營環境充滿挑戰，但該行會與員工共渡時艱。
中銀香港在今年首季財務回顧公布，經營支出按年上升2.6%，其中人事費用增長，主要由於增聘員工，亦包括資訊科技投資。中銀去年全年人事費用為94.61億元，按年上升1%，主要由於年度調薪及增聘員工，以及員工福利支出增加。中銀公布去年純利278.63億元，按年下跌17%。
其他報道
財經花生 ︳快運賣手推車等「架生」 網民籲持快運期票「小心」
官方PMI遜預期 恒指曾跌601點 收市跌578點 本月仍累升1.2%
武漢K11購物藝術中心I館開幕 料未來5年K11遍佈十個城市