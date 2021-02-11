平保旗下平安人壽斥最多507.5億元接手北大方正
文章日期：2021年4月30日 19:34
2019年爆發債務違約的北大方正，其破產重整之路終有新進展。重組投資者之一的平保（2318）今日宣布，授權旗下平安人壽，伙同代表珠海國資委的珠海華發集團及深圳市深超科技參與北大方正的重組。
根據重組方案，北大方正將會以除方正微電子全部權益以外的保留資產，去設立新方正集團亦整體出售給重組投資者。根據北大方正債權人對債權清償方案的選擇情況，平安人壽與華發集團將按7：3的比例收購新方正集團不低於73%的股權，當中平安人壽會以370.5億元（人民幣，下同）至507.5億元對價，收購新方正集團51.1%至70%的股權，最終支付對價金額及持股比例取決於債權人受償方案選擇情況。而餘下不超過27%的新方正集團股權，則用作抵償給接受以股抵債的債權人。至於方正微電子就由深超科技單獨承接。
平保表示，參與北大方正重組，是公司進一步深化醫療健康產業戰略布局、積極打造醫療健康生態圈的重要舉措，通過參與本次重組，平保將與北京大學建立緊密合作關係。
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