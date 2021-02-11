根據重組方案，北大方正將會以除方正微電子全部權益以外的保留資產，去設立新方正集團亦整體出售給重組投資者。根據北大方正債權人對債權清償方案的選擇情況，平安人壽與華發集團將按7：3的比例收購新方正集團不低於73%的股權，當中平安人壽會以370.5億元（人民幣，下同）至507.5億元對價，收購新方正集團51.1%至70%的股權，最終支付對價金額及持股比例取決於債權人受償方案選擇情況。而餘下不超過27%的新方正集團股權，則用作抵償給接受以股抵債的債權人。至於方正微電子就由深超科技單獨承接。

平保表示，參與北大方正重組，是公司進一步深化醫療健康產業戰略布局、積極打造醫療健康生態圈的重要舉措，通過參與本次重組，平保將與北京大學建立緊密合作關係。

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