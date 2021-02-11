港交所：中國主題ETF引資金 首季電動車ETF凈流入35億
文章日期：2021年4月30日 18:04
港交所今日發文指出，中國主題式交易所買賣基金（ETF）年初至今繼續吸資，投資者偏好科技、可持續發展兩大主題。簡報指出，儘管年初環球市場的重心由增長型股票轉向價值型股票，但在追蹤中國市場的ETF中，主題式ETF仍較追踪大市表現的ETF受追捧。
根據數據，今年首季最受捧的為Global X 中國電動車及電池ETF，錄得凈流入34.8億元。其次為Global X中國潔淨能源ETF，錄得凈流入11.8億元。後三位分別追蹤中國生物科技、中國半導體，以及中國消費龍頭品牌指數。
此外，首季交投顯著提升的ETF，包括博時科創50指數 ETF，其季內平均日成交達55萬元，較去年全年平均日成交升近84倍。Global X中國電動車及電池ETF交投季內日交投高達1.5億元，較去年日成交升8.7倍。此外，Global X中國潔淨能源ETF、三星中證中國龍網ETF、易方達（香港）滬深300 A股指數ETF首季交投均火熱。
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