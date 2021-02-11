港交所今日發文指出，中國主題式交易所買賣基金（ETF）年初至今繼續吸資，投資者偏好科技、可持續發展兩大主題。簡報指出，儘管年初環球市場的重心由增長型股票轉向價值型股票，但在追蹤中國市場的ETF中，主題式ETF仍較追踪大市表現的ETF受追捧。