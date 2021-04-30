興證表示，已向已退市民企富貴鳥的大股東富貴鳥集團，以及富貴鳥集團主要股東林和平及林和獅提出訴訟。案情指，富貴鳥集團於2015年7月在興證證券開立孖展帳戶，由興證向富貴鳥集團提供孖展貸款，林和平及林和獅則承諾對貸款承擔擔保責任。由於富貴鳥集團未有按約定償還債務，擔保人林和平、林和獅未按約定承擔擔保責任，興證向高等法院提起訴訟，請求富貴鳥集團、林和平及林和獅共同償還欠款約9016萬元及利息、訟費等。

另一宗孖展貸款則涉及另一已退市民企輝山乳業，興證表示，輝山大股東楊凱透過旗下冠豐有限公司於2015年8月在興證國際開立孖展帳戶，楊凱則承諾對冠豐貸款承擔擔保責任。因擔保人楊凱先生在債務人冠豐未按約定償還債務的情况下，未按照約定承擔擔保責任，興證向高等法院提起訴訟，請求楊凱履行擔保責任，償還冠豐欠款約3.22億元及利息、訟費等。

同樣是在2015年7月，亞視大股東鄧俊傑旗下鴻鵠資本在興證國際證券開立孖展帳戶，鄧俊傑承諾對鴻鵠貸款承擔擔保責任，由於鴻鵠資本未按約定償還債務，鄧俊傑亦未按約定承擔擔保責任，興證向高等法院提起訴訟，請求鴻鵠資本及鄧俊傑共同償還欠款約1.23億元及利息、訟費等。

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