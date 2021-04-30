查實自從由港航賣畀國泰（0293）後，快運都未見有運行，除了要求員工減薪、裁員外，係疫情下只能推下啲「環港遊」Flycation救亡下，不過真係杯水車薪。

今次快運係Facebook公布係免稅商品網站賣車仔的消息，美其名係叫大家「將飛行感覺帶番屋企」，話可以將佢哋變成你屋企的實用儲物櫃、茶几又或者係鞋櫃等等。但實情就係將一啲「架生」，即係機上舊嘅手推車同埋手挽櫃賣走變現，仲話「每一架都有獨一無二嘅生產編號，記錄住佢哋一點一滴嘅飛行歷程」，情況真係令公主我非常擔心，會唔會搞搞下快運都變成歷史。

呢件事亦令公主我諗起舊年成日傳出財困嘅港航都拎啲機上二手餐具出嚟賣，令班揸住佢期票嘅客仔心驚驚。而快運賣車仔亦吸引唔少網民即刻係文章下面留言，問快運幾時將飛機斬件賣，有啲仲話想買機師座位來打機用，都有人叫有買快運期票的人小心啲，大家真係睇路呀。

文：肥嘟嘟公主

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