截至去年底，平安壹賬通銀行來自客戶的存款總額為4.82億元，客戶貸款和墊款為約6970萬元，貸存比率為14.5%，隨著貸款業務發展，預期貸存比率未來會增加。

平安壹賬通銀行去年總收入為797.3萬元，按年增長 21.3%。淨利息收入為310.3萬元，淨費用及佣金收入為37.3萬元，期內錄得信用損失支出80萬元。去年該行通過政府保就業計劃，獲得450萬元資助。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，2020年財務報表只反映了三個月的實際營運狀況。在2020年新冠疫情肆虐期間，該行仍然取得了令人滿意取得了令人滿意的的業務營運表現，展望未來經濟活動有望進一步重啟，相信今年的經營環境預料較去年顯著改善。

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