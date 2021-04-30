平安壹賬通銀行營運首年度虧1.84億元
文章日期：2021年4月30日 17:20
虛擬銀行陸續公布去年開業以來的首份年報，主打中小企業務的平安壹賬通銀行公布，去年稅前虧損為1.84億元，按年多虧64.29%，該行表示去年6月試業，9月正式開業，業務尚處於發展初段。
截至去年底，平安壹賬通銀行來自客戶的存款總額為4.82億元，客戶貸款和墊款為約6970萬元，貸存比率為14.5%，隨著貸款業務發展，預期貸存比率未來會增加。
平安壹賬通銀行去年總收入為797.3萬元，按年增長 21.3%。淨利息收入為310.3萬元，淨費用及佣金收入為37.3萬元，期內錄得信用損失支出80萬元。去年該行通過政府保就業計劃，獲得450萬元資助。
平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，2020年財務報表只反映了三個月的實際營運狀況。在2020年新冠疫情肆虐期間，該行仍然取得了令人滿意取得了令人滿意的的業務營運表現，展望未來經濟活動有望進一步重啟，相信今年的經營環境預料較去年顯著改善。
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