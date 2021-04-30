本港3月港元存款按月跌1.8%
文章日期：2021年4月30日 17:06
金管局今日公布3月貨幣統計數據，隨著大型新股認購活動完結及發行人退回認購資金，3月份本港存款總額按月下跌1%，其中港元存款按月下跌1.8%，流失1406.37億元存款，不過仍較去年同期多6337.03億元，年增9.2%，外幣存款則沒有明顯變動。
金管局指，如撇除新股認購貸款所產生的存款，3月份認可機構的存款總額及港元存款分別下跌0.2%及0.4%。而累計首季，存款總額及港元存款分別上升1.2%及2.7%，若撇除新股認購貸款所產生的存款，則分別上升0.9%及2.1%。
人民幣存款則按月上升1.5%，於3月底為7725億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月份為6764億元人民幣，而2月份為4411億元人民幣。
撇除新股認購貸款，3月份貸款與墊款總額上升0.7%，首季則上升2.4%。隨著新股認購活動完結及客戶償還認購貸款，3月份貸款與墊款總額則按月下跌0.4%。其中在香港使用的貸款較上月下跌0.6%，境外使用貸款則較上月微升0.1%。由於港元存款跌幅較港元貸款大，港元貸存比率由2月底的82.8%，上升至3月底的83.3%。
貨幣供應量方面，3月份港元M2及M3皆按月下跌1.8%，按年比較則分別上升9.2%及9.1%。經季節因素調整的港元M1按月下跌3.6%，按年則升27.5%，部分反映投資相關活動。若撇除新股認購貸款所產生的存款，3月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.4%，首季則分別升2.1%及2%。
其他報道
官方PMI遜預期 恒指曾跌601點 收市跌578點 本月仍累升1.2%
武漢K11購物藝術中心I館開幕 料未來5年K11遍佈十個城市
內地官方PMI遜預期 恒指跌447點 失守10天、20天、50天線