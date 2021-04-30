金管局指，如撇除新股認購貸款所產生的存款，3月份認可機構的存款總額及港元存款分別下跌0.2%及0.4%。而累計首季，存款總額及港元存款分別上升1.2%及2.7%，若撇除新股認購貸款所產生的存款，則分別上升0.9%及2.1%。

人民幣存款則按月上升1.5%，於3月底為7725億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月份為6764億元人民幣，而2月份為4411億元人民幣。

撇除新股認購貸款，3月份貸款與墊款總額上升0.7%，首季則上升2.4%。隨著新股認購活動完結及客戶償還認購貸款，3月份貸款與墊款總額則按月下跌0.4%。其中在香港使用的貸款較上月下跌0.6%，境外使用貸款則較上月微升0.1%。由於港元存款跌幅較港元貸款大，港元貸存比率由2月底的82.8%，上升至3月底的83.3%。

貨幣供應量方面，3月份港元M2及M3皆按月下跌1.8%，按年比較則分別上升9.2%及9.1%。經季節因素調整的港元M1按月下跌3.6%，按年則升27.5%，部分反映投資相關活動。若撇除新股認購貸款所產生的存款，3月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.4%，首季則分別升2.1%及2%。

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