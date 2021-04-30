朱淑清指，集團看好醫療電池市場，目前為集團帶來約一成盈收，希望於今年年底可增至逾兩成。她透露，由於專業醫療電池市場門檻更高，零部件製造過程比較嚴緊，故認為同業的競爭不大。醫療電池方面，產品包括適用於助聽器、血糖儀、胰島素注射器等。

隨電動車市場的大幅擴張，朱淑清指集團亦正物色投資，冀以投資方式進入電動車的電池市場，強調集團不考慮自己開設廠房造電動車的電池。

金力集團今天收報0.42元，跌4.6%。

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