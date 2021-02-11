官方PMI遜預期 恒指曾跌601點 收市跌578點 本月仍累升1.2%
文章日期：2021年4月30日 16:31
內地4月官方PMI遜預期，恒指今早低開159點後向下，午後跌幅再擴大，最多曾跌601點，全日高低波幅擴大至453點，收市跌578點或1.97%，報28724點。恒指本周累跌1.22%是一個月最大按周跌幅，全月累升1.22%，則是近兩個月最大升幅。
大市成交金額1258億元，較上日增加5.08%；國指跌224點或2.03%，報10825點。恒生科技指數收報8313點，跌2.2%。
恒指失守10天線(28969.17點)、20天線(28850.24點)、50天線(29078.21點)之餘，亦進一步下試100天線(28532.21點)。
藍籌5隻升，49隻下跌，1隻無升跌。中石油（0857）升2.54%，收報2.83元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.14%，收報48.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；友邦（1299）跌4.44%，收報98.9元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低131點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報13.84元，升4.06%；跌幅最大的是微盟（2013）收報17.16元，跌4.98%。
南水北上合計淨流出16.12億元人民幣，終止連續5日流入。
一周表現
恒指本周累跌1.22%或353點，跌幅是3月26日後最大；本周表現最佳的是匯控（0005），累升9.04%，其次為中石油（0857）及中信（0267），分別升4.04%及2.25%。而表現最差的是吉利（0175），累跌9.23%，其次為小米（1810）及工行（1398），分別跌9.06%及6.64%。
國指本周累跌2.19%或242點，跌幅是3月26日後最大；本周表現最佳的是京東健康（6618），累升7.46%，其次為碧桂園服務（6098）及新奧能源（2688），分別升6.18%及5.16%。而表現最差的是吉利（0175），累跌9.23%，其次為小米（1810）及工商銀行（1398），分別跌9.06%及6.64%。
科指本周累跌1.83%或154點，跌幅是4月9日後最大；本周表現最佳的是京東健康（6618），累升7.46%，其次為快手（1024）及華虹半導體（1347），分別升2.41%及0.94%。而表現最差的是比亞迪電子（0285），累跌9.32%，其次為小米（1810）及平安好醫生（1833），分別跌9.06%及8.77%。
一個月表現
恒指本月累升1.22%或346點，升幅是2月26日後最大，當時收市升幅為2.46%；本月表現最佳的是藥明生物（2269），累升12.48%，其次為中信（0267）及瑞聲（2018），分別升11.14%及10.47%。而表現最差的是工行（1398），累跌9.32%，其次為平保（2318）及碧桂園（2007），分別跌8.21%及7.31%。
國指本月累跌1.34%或146點，跌幅是3月31日後最大，當時收市跌幅為2.45%；本月表現最佳的是中信股份（0267），累升11.14%，其次為網易（9999）及安踏（2020），分別升10.75%及10.02%。而表現最差的是郵儲銀行（1658），累跌12.9%，其次為中國燃氣（0384）及中國恒大（3333），分別跌11.93%及11.08%。
科指本月累升1.58%或129點，升幅是1月29日後最大，當時收市升幅為11.06%；本月表現最佳的是ASM PACIFIC（0522），累升18.92%，其次為華虹半導體（1347）及同程藝龍（0780），分別升14.64%及11.06%。而表現最差的是新東方在綫（1797），累跌15.59%，其次為祖龍娛樂（9990）及比亞迪電子（0285），分別跌10.36%及8.92%。
本日午後消息股表現
中國平安（2318）據報擬收購方正證券部分股權。
石藥集團（1093）向控股股東售附屬公司，套現5.91億元。
石四藥（2005）首季少賺一成 。
今早及隔晚消息股表現
路透社：華為進軍電動車 擬控股重慶金康新能源汽車、北汽藍谷極狐。電動車相關股向下，比亞迪（1211）收報160.3元，跌5.04%；小米（1810）收報24.6元，跌2.19%；恒大汽車（0708）收報60.05元，跌0.25%；吉利（0175）收報20.15元，跌3.82%。
復星（0656）系折讓3.8%配售青啤（0168）前後套現逾70億元。復星收報11.18元，跌0.53%；青啤收報70.5元，跌4.4%。
人行等金融管理部門約談騰訊在內13家網絡平台企業，當中包括騰訊（0700）、美團金融、國美金融、攜程金融等。騰訊收報623元，跌1.35%；美團（3690）收報298元，跌3.62%；國美金融（0628）收報0.75元，跌2.8%；攜程（9961）收報307.8元，跌3.5%。
工行（1398）首季純利上升1.46%。收報5.06元，跌3.62%。
中信銀行（0998）首季多賺8.2%。收報4.07元，跌3.0%。
廣汽（2238）首季盈利大增近19倍。收報6.63元，跌1.04%。
中國銀行（3988）首季多賺2.67%。收報3.09元，跌1.9%。
中國中車（1766）首季純利升79.3%。收報3.37元，無升跌。
綠城管理（9979）截至3月底新拓代建項目代建費佔去年全年完成指標4成。收報4.98元，跌0.4%。
新華保險（1336）首季多賺36%。收報29.95元，升0.5%。
澳門博彩（0880）子公司公布虧損30億澳門元。收報10.08元，跌1.95%。
中國鐵建（1186）首季多賺68.5%至50.05億元人民幣。收報5.1元，升0.39%。
謝瑞麟（0417）發盈警，料上財年淨虧損不少於4000萬元。收報0.97元，升7.78%。
中石油（0857）首季轉虧為盈賺277.2億元人民幣。收報2.83元，升2.54%。
農業銀行（1288）上季多賺2.8% 不良貸款率微降。收報3.02元，跌1.63%。
交通銀行（3328）上季賺219億 增長2.3%。收報4.97元，跌2.36%。
中銀香港（2388）首季提取減值準備前的淨經營收入跌9.8%。收報27.4元，跌0.9%。
中國中鐵（0390）首季多賺81%。收報4.02元，升3.07%。
破頂股表現
多隻醫藥股破頂，包括，復星醫藥（2196）創52周高，見49.8元，收報49.35元，升7.05%；康臣葯業（1681）創52周高，見4.75元，收報4.6元，升4.78%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.6元，收報1.59元，升6%。
其他破頂股包括，稻草熊（2125）創上市新高，見15.3元，收報14.5元，跌3.97%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.87元，收報0.85元，升16.44%；威雅利（0854）創52周高，見3.4元，收報3.4元，無升跌；太平洋航運（2343）創52周高，見2.78元，收報2.73元，升1.87%。
其他報道
武漢K11購物藝術中心I館開幕 料未來5年K11遍佈十個城市
內地官方PMI遜預期 恒指跌447點 失守10天、20天、50天線
有片︳膠囊酒店疫下轉攻月租客 翻新上環舊樓 吸高教育程度住客
路透社：華為進軍電動車 擬控股重慶金康新能源汽車、北汽藍谷極狐