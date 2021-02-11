內地4月官方PMI遜預期，恒指今早低開159點後向下，午後跌幅再擴大，最多曾跌601點，全日高低波幅擴大至453點，收市跌578點或1.97%，報28724點。恒指本周累跌1.22%是一個月最大按周跌幅，全月累升1.22%，則是近兩個月最大升幅。