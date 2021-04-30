該行指，融資是現時中小企普遍面臨的挑戰之一，部分中小企難以獲得銀行貸款，或獲批的貸款金額未能完全填補營運資金需要。「ZME千萬貸」屬中小企融資擔保計劃下的「八成擔保循環貸款產品」，最高貸款額達1800萬元，申請條件不局限個別行業，真正照顧全港中小企的融資需要。另外，「ZME千萬貸」方便中小企按資金的實際使用情況作靈活安排，企業無需就未使用的貸款額度繳付利息。

ZA Bank行政總裁許洛聖表示，受疫情及外圍環境影響，目前香港經濟仍然充滿挑戰。因此，該行在商業銀行正式開業一個月後，便面向全港中小企推出「ZME千萬貸」，希望減省中小企的資金煩惱，讓他們在逆境中專注把握業務發展的機遇。

「ZME千萬貸」的實際年利率可低至2.75%，ZA Bank將為成功開戶並申請「ZME千萬貸」的客戶提供全額補貼擔保費、豁免匯入匯款手續費等優惠，但優惠有一定條件或最高優惠金額。

其他報道

市監局對騰訊控股等企業分別處以50萬人幣罰款

武漢K11購物藝術中心I館開幕 料未來5年K11遍佈十個城市

滬指終止三連升 全周跌0.79% 創板指3100點得而復失

中國平安據報擬收購方正證券部分股權

調查：疫情影響 港人被迫減少退休儲蓄

【有片：選股王】缺芯影響範圍漸大 房託股可低吸

內地官方PMI遜預期 恒指跌447點 失守10天、20天、50天線

石四藥首季少賺一成

滬指獨憔悴 創板指升穿3100點大關

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌

【李曉佳專欄】想用股東會谷打針 算盤難打響

福布斯傳媒擬通過SPAC合併上市

吉祥航空組合營 傳300億元人民幣購海航航空資產

有片︳膠囊酒店疫下轉攻月租客 翻新上環舊樓 吸高教育程度住客

財新中國4月製造業PMI升至今年高 兼勝預期

路透社：華為進軍電動車 擬控股重慶金康新能源汽車、北汽藍谷極狐