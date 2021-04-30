眾安銀行參與中小企融資擔保計劃
文章日期：2021年4月30日 16:30
眾安銀行（ZA Bank）宣布，成為第一間參與「中小企融資擔保計劃」的虛擬銀行，將提供最高1800萬擔保貸款，名為商業循環貸款「ZME 千萬貸」。
該行指，融資是現時中小企普遍面臨的挑戰之一，部分中小企難以獲得銀行貸款，或獲批的貸款金額未能完全填補營運資金需要。「ZME千萬貸」屬中小企融資擔保計劃下的「八成擔保循環貸款產品」，最高貸款額達1800萬元，申請條件不局限個別行業，真正照顧全港中小企的融資需要。另外，「ZME千萬貸」方便中小企按資金的實際使用情況作靈活安排，企業無需就未使用的貸款額度繳付利息。
ZA Bank行政總裁許洛聖表示，受疫情及外圍環境影響，目前香港經濟仍然充滿挑戰。因此，該行在商業銀行正式開業一個月後，便面向全港中小企推出「ZME千萬貸」，希望減省中小企的資金煩惱，讓他們在逆境中專注把握業務發展的機遇。
「ZME千萬貸」的實際年利率可低至2.75%，ZA Bank將為成功開戶並申請「ZME千萬貸」的客戶提供全額補貼擔保費、豁免匯入匯款手續費等優惠，但優惠有一定條件或最高優惠金額。
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