K11購物藝術中心、 AVENUE 11、 K11 ATELIER、 chi K11美術館、 K11 Select等標誌性項目，將為武漢以至整個華中帶來文化創意和商業活力，進一步提升華中地區的商業格局。

除了武漢， K11亦在全國多個城市積極佈局並預計在未來5年， 足跡遍佈十個城市，合共40個項目，總建築面積達280萬平方米。

武漢K11 購物藝術中心館將會有多家「中國內地首店」、「華中首店」、「武漢首店」強勢入駐，持續為消費者帶來新鮮感，同時也為武漢注入城市活力。

K11集團創辦人鄭志剛表示，「武漢K11購物藝術中心 見證了武漢從疫情中快速復蘇的活力，為集團在大中華區豎立文化零售地標的另一里程碑，亦是文化藝術與商業零售環境融合的典範。它更將以文化與藝術啓發並推動華中地區的租戶、藝術家、創意人才、合作夥伴、消費者以及更廣泛的社區群體之間的進一步合作。」

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