調查：疫情影響 港人被迫減少退休儲蓄
文章日期：2021年4月30日 14:41
St. James's Place Wealth Management Asia（SJP Asia）發佈調查，了解新冠病毒肺炎疫情對港人財務管理的影響。調查發現，有約一半受訪者不滿意目前的儲蓄狀況，另有48%受訪者指出，自疫情起已增加每月儲蓄，惟高昂生活成本及缺乏財政紀律，造成部分人士無法儲蓄更多。
當中，又有56%受訪者表示，疫情令他們憂慮未來退休計劃，當中有49%人更在疫情期間需被迫提取或減少退休儲蓄供款
SJP香港和上海業務主管Oliver Wickham表示，全球疫情加劇許多人的財務問題，在香港更有不少人難以實現退休計劃，部分人更要先用未來錢以支付現時的生活費用。即使這樣可解決燃眉之急，但絕非長遠之計。他建議，投資者應尋求長期及多元化的投資組合，以應對市場不穩定及風險。
目前，許多港人尋求財務建議的主要來源是家人或朋友，僅約37%人士會尋求獨立理財顧問協助，Wickham指出，面對全球經濟前景不穩定，市民更應依隨可靠的財務建議，以實現長遠的財富策略。
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