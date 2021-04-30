當中，又有56%受訪者表示，疫情令他們憂慮未來退休計劃，當中有49%人更在疫情期間需被迫提取或減少退休儲蓄供款

SJP香港和上海業務主管Oliver Wickham表示，全球疫情加劇許多人的財務問題，在香港更有不少人難以實現退休計劃，部分人更要先用未來錢以支付現時的生活費用。即使這樣可解決燃眉之急，但絕非長遠之計。他建議，投資者應尋求長期及多元化的投資組合，以應對市場不穩定及風險。

目前，許多港人尋求財務建議的主要來源是家人或朋友，僅約37%人士會尋求獨立理財顧問協助，Wickham指出，面對全球經濟前景不穩定，市民更應依隨可靠的財務建議，以實現長遠的財富策略。

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