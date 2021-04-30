今次石藥集團出售石藥中誠，所得款項包括貸款在內的金額約為5.91億元，經扣除所有相關開支、費用及稅項後，將用於集團的一般營運資金用途。而集團預期因出售事項錄得除稅前收益約1600萬元。

集團指，出售石藥中誠是因其現有業務盈利水平不高，而且，其未來戰略定位將集中在第三方物流、高端醫院及公寓租賃等，回報期相對較長，亦不符合集團的創新藥品發展方向，加上出售事項可讓集團收回該等貸款，並將其資源集中於創新藥品研發及銷售的業務。

於出售完成後，石藥中誠將由石藥控股擁有50.5%，因此石藥中誠將成為石藥集團主要股東的聯繫人，故根據上市規則，石藥中誠與石藥集團進行的若干持續交易將於出售事項完成後成為公司的持續關連交易。

集團在2021年5月起至12月底，將據總採購協議向石藥控股進行採購的交易總額不得超過1.1億元。

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