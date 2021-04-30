中國官方製造業PMI僅51.1遠遜預期，按月回落0.8個百份點。5大分類指數，包括生產、新訂單、原材料庫存、就業及供應商配送全跌，後3者已回落至50以下的收縮區域。國家統計局表示，企業反映芯片短缺、國際物流不暢、集裝箱緊缺、運價上漲等問題依然嚴峻，當中高技術制造業供應商配送時間指數連續三個月低於44，企業原材料采購周期持續延長，正常生產活動受到一定影響。

近期汽車股持續下跌，估計跟缺芯有關，不少報道指各大品牌車廠生產受到影響，減產量達雙位數甚至高雙位數字。半導體公司普遍認為，短缺情況到明年才會緩和，而短缺影響到的行業亦愈來愈多，開始波及電腦、家電，說不定手機也遲早受到影響。這是一個貨幣和財政政策都無法解決的問題。

若製造業普遍受到影響，經濟活動放緩，債息會受壓。房託會是低吸的對象。雖然今年租金見底已於股價上反映，但房託股息率仍是較高，領展就接近4厘。集團早前創52周高的75.9元，其後回落但守住20天線，可視之為正常獲利調整，趁低吸納中線上望80元。

張兆聰

明報首席評論員