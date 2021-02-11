內地官方PMI遜預期 恒指跌447點 失守10天、20天、50天線
文章日期：2021年4月30日 12:11
內地官方公布的4月PMI數字遜預期，恒指今早低開159點後，跌幅擴大，最多曾跌478點，半日收市跌447點或1.53%，報28856點，高低波幅330點，成交金額615億元；國指跌179點或1.62%，報10870點。恒生科技指數收報8340點，跌1.88%。
恒指失守10天線(28982.31點)、20天線(28856.8點)及50天線(29080.84點)。
藍籌7隻升，48隻下跌。中石油（0857）升4.35%，收報2.88元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.52%，收報48.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；創科實業（0669）跌3.14%，收報141.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3%，收報100.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低88點。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報13.96元，升4.96%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報81.05元，跌4.53%。
南水北上合計淨流入5.42億元人民幣，較上日減少89.35%，連續第6日流入，累計流入222.13億元。
路透社：華為進軍電動車 擬控股重慶金康新能源汽車、北汽藍谷極狐。電動車相關股向下，小米（1810）收報24.9元，跌0.99%；恒大汽車（0708）收報60.05元，跌0.25%；比亞迪（1211）收報160.8元，跌4.74%。
復星（0656）系折讓3.8%配售青啤（0168）前後套現逾70億元。復星半日收報11.18元，跌0.53%；青啤（0168）半日收報70.95元，跌3.79%。
人行等金融管理部門約談騰訊在內13家網絡平台企業，當中包括騰訊（0700）、美團金融、國美金融、攜程金融等。騰訊（0700）收報624元，跌1.19%；美團（3690）收報300元，跌2.98%；國美金融（0628）半日收報0.74元，跌3.8%；攜程（9961）半日收報307.4元，跌3.6%。
工行（1398）首季純利上升1.46%。收報5.09元，跌3.05%。
中信銀行（0998）首季多賺8.2%。半日收報4.11元，跌2.1%。
廣汽（2238）首季盈利大增近19倍。收報6.7元，無升跌。
中國銀行（3988）首季多賺2.67%。收報3.11元，跌1.27%。
中國中車（1766）首季純利升79.3%。半日收報3.35元，跌0.59%。
綠城管理（9979）截至3月底新拓代建項目代建費佔去年全年完成指標4成。半日收報4.79元，跌4.2%。
新華保險（1336）首季多賺36%。收報30.1元，升1.01%。
澳門博彩（0880）子公司公布虧損30億澳門元。收報10.12元，跌1.56%。
中國鐵建（1186）首季多賺68.5%至50.05億元人民幣。半日收報5.1元，升0.39%。
謝瑞麟（0417）發盈警，料上財年淨虧損不少於4000萬元。收報0.88元，跌2.22%。
中石油（0857）首季轉虧為盈賺277.2億元人民幣。收報2.88元，升4.35%。
農業銀行（1288）上季多賺2.8% 不良貸款率微降。收報3.04元，跌0.98%。
交通銀行（3328）上季賺219億 增長2.3%。收報5元，跌1.77%。
中銀香港（2388）首季提取減值準備前的淨經營收入跌9.8%。收報27.55元，跌0.36%。
中國中鐵（0390）首季多賺81%。半日收報4.03元，升3.33%。
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