內地官方公布的4月PMI數字遜預期，恒指今早低開159點後，跌幅擴大，最多曾跌478點，半日收市跌447點或1.53%，報28856點，高低波幅330點，成交金額615億元；國指跌179點或1.62%，報10870點。恒生科技指數收報8340點，跌1.88%。