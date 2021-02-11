港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2021年4月30日 11:15
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.05點子至0.09018%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.03點子至0.0361%；1星期HIBOR升0.14點子至0.04679%；2星期HIBOR升0.36點子至0.06089%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.17375%；6個月期HIBOR跌0.27點子至0.30536%；12個月期HIBOR跌0.11點子至0.43607%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.11325%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0231%，終止連續1日擴闊，利差是2021年4月28日後最低，當日差距為-0.0233%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年4月28日，當日利差報-0.0233%。
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