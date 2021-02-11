據吉祥航空提交給上交所的公告顯示，公司擬與關聯企業均瑤航投以及戰略協同投資者共同設立合伙企業上海吉道航航空科技合伙企業（簡稱「吉道航」），並以「吉道航」對外投資航空實體企業。

該合伙企業投資額不超過300億元人民幣，吉祥航空擬出資50億人民幣，均瑤航投以及戰略協同投資人合計出資額不超過249.5億元人民幣。

財新網早前引述消息報道，此次聯合體收購標的為海航集團的航空板塊資產。吉祥航空對收購行動非常謹慎，是否最終成功還是要看條件。

吉祥航空公告指，合夥企業設立的目的為擬對外投資航空實體企業。受限於商業信息保密和相關方的決策程序，該項投資目前尚不能披露具體信息，同時亦受限於商業協商的結果，合夥企業出資結構中涉及到戰略協同投資人的出資結構目前存在不確定性。

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