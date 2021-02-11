中國4月製造業PMI下跌兼遜預期

數據走勢與國統局製造業PMI並不一致。統計局發布的4月製造業PMI錄得51.1，較3月下降0.8個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業供需顯著擴張，海外需求亦較為穩健，就業市場改善。目前製造業景氣度依然維持較高水平，後疫情時代經濟修復動能猶在。未來關注重點仍在通脹，價格指數上漲已持續數月，仍未見改善跡象。近來，高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通脹將製約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。

期內，市場景氣度改善，推動製造業供給和需求同步擴張，生產指數和新訂單指數雙雙錄得四個月以來的高點。雖然部分國家疫情有所反彈，但外需亦保持強勁勢頭，新出口訂單指數連續第二個月位於擴張區間，並增幅擴大。

4月就業指數結束連續四個月收縮，2020年12月首次高於50，表明隨著市場景氣度改善，企業開始增加用工量。

面對旺盛的市場需求，製造業企業採購量顯著增加，採購量指數擴張，原材料採購庫存由降轉升。市場需求改善，消耗大量產成品庫存，產成品庫存指數連續兩個月處於收縮區間，且降幅擴大，企業普遍表示交付訂單時動用了原有存貨。

企業對產出前景仍然保持樂觀，但樂觀度微降至三個月低點。業界預期疫情即將結束，被抑制的需求將會得到釋放，加上新產品發布，支撐了企業的信心。

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