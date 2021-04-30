報道指，這將成為首個證據，證明華為不只提供汽車操作系統、而是尋求完整參與電動汽車業務。

報道指，近月華為一直參與小康股份及其Seres部門的運營和生產，Seres首款「華為智選」SF5汽車上周在上海車展首次亮相，並在預售開始兩天內獲得超過3,000輛訂單。華為對這款基於Seres SF5研發的車型期望很高，但小康股份現有的供應鏈難以滿足這種期望。

報道指，華為計劃最早在今年年底前發布首款自有品牌的智能汽車，並投入量產。

作為控股重慶金康新能源汽車協議的一部分，華為還計劃入股重慶小康控股，持股數量待定。小康控股是小康股份的最大股東。華為希望最快在7月敲定交易。華為和小康均未立即回復置評請求。

此外，消息又指，華為還希望控制北汽藍谷的電動汽車品牌極狐(ArcFox)。該公司近來推出了搭載「華為Inside」系統的阿爾法S車型。北汽仍希望華為只是極狐的少數股東。藍谷未立即回復置評請求。

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