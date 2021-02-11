恒指低開159點 青啤跌3.73% 中石油升4.35%
文章日期：2021年4月30日 09:28
恒指今早低開159點或0.55%，報29143點，守50天線(29086.58點)，成交金額58億元；國指今早低開78點或0.71%，報10971點。恒生科技指數開市報8435點，跌0.76%。
藍籌6隻升，41隻下跌，8隻無升跌。中石油（0857）升4.35%，報2.88元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.35%，報48.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；藥明生物（2269）跌2.42%，報109.1元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.9%，報227元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。
恒生科技指數成份股6隻升，17隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）開市報13.46元，升1.2%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報81.6元，跌3.89%。
復星（0656）系折讓3.8%配售青啤（0168）前後套現逾70億元。復星開市報11.24元，無升跌；青啤（0168）開市報71元，跌3.73%。
人行等金融管理部門約談騰訊在內13家網絡平台企業，當中包括騰訊（0700）、美團金融、國美金融、攜程金融等。騰訊開市報627.5元，跌0.63%；美團（3690）開市報304元，跌1.68%；國美金融（0628）開市報0.78元，升1.29%；攜程（9961）開市報311.4元，跌2.38%。
工行（1398）首季純利上升1.46%。開市報5.19元，跌1.14%。
中信銀行（0998）首季多賺8.2%。開市報4.22元，升0.44%。
廣汽（2238）首季盈利大增近19倍。開市報6.77元，升1.04%。
中國銀行（3988）首季多賺2.67%。開市報3.14元，跌0.32%。
中國中車（1766）首季純利升79.3%。開市報3.37元，無升跌。
綠城管理（9979）截至3月底新拓代建項目代建費佔去年全年完成指標4成。開市報5.08元，升1.6%。
新華保險（1336）首季多賺36%。開市報30.2元，升1.34%。
澳門博彩（0880）子公司公布虧損30億澳門元。開市報10.28元，無升跌。
中國鐵建（1186）首季多賺68.5%至50.05億元人民幣。開報5.12元，升0.78%。
謝瑞麟（0417）發盈警，料上財年淨虧損不少於4000萬元。開市報0.9元，無升跌。
中石油（0857）首季轉虧為盈賺277.2億元人民幣。開市報2.88元，升4.35%。
農業銀行（1288）上季多賺2.8% 不良貸款率微降。開市報3.05元，跌0.65%。
交通銀行（3328）上季賺219億 增長2.3%。開市報5.08元，跌0.2%。
中銀香港（2388）首季提取減值準備前的淨經營收入跌9.8%。開市報27.9元，升0.9%。
中國中鐵（0390）首季多賺81%。開市報3.98元，升2.05%。
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