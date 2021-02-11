4月份非製造業商務活動指數從上月的56.3下降至54.9，差過預期的56.05，4月份綜合產出指數從上月的55.3下降至53.8。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，數字下跌但仍保持在擴張區間，中國經濟運行持續穩定恢復。 4月份，製造業採購經理指數在上月明顯回升的基礎上繼續擴張，力度減弱，仍高於2019年和2020年同期水平，製造業保持平穩增長。

趙慶河解讀指，本月產需兩端擴張放緩，生產指數和新訂單指數分別為52.2%和52.0%，低於上月1.7和1.6個百分點，表明產需繼續增長，但增速低於上月。從行業情況看，農副食品加工、木材加工及家具、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業生產指數和新訂單指數均高於上月，且位於相對較高景氣區間，表明上述行業市場需求持續釋放，企業生產經營活動進一步加快。

進出口指數保持在擴張區間。新出口訂單指數和進口指數分別為50.4%和50.6%，低於上月0.8和0.5個百分點，連續兩個月位於擴張區間，反映出製造業外貿業務繼續增長。

其他方面，趙慶河解讀指，價格指數高位運行、企業信心總體穩定。與此同時，有調查企業反映，芯片短缺、國際物流不暢、集裝箱緊缺、運價上漲等問題依然嚴峻。高技術製造業供應商配送時間指數連續三個月低於44.0%，企業原材料採購週期持續延長，正常生產活動受到一定影響。