港股ADR升22點 北水續休
文章日期：2021年4月30日 09:05
港股ADR升22點或0.08%，報29326點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.3%，折合報629.6元；阿里巴巴（9988）跌1.79%，折合報227.25元；美團（3690）跌1.34%，折合報305.06元；匯控（0005）升1.97%，折合報49.25元；建行（0939）跌0.07%，折合報6.37元。
日股現跌0.26%，韓股現升0.15%，澳股現跌0.62%。
北水續休。
今日焦點股份可留意：
復星（0656）系折讓3.8%配售青啤（0168）前後套現逾70億元。
人行等金融管理部門約談騰訊在內13家網絡平台企業，當中包括騰訊（0700）、美團金融、國美金融、攜程金融等。
工行（1398）首季純利上升1.46%。
中信銀行（0998）首季多賺8.2%。
廣汽（2238）首季盈利大增近19倍。
中國銀行（3988）首季多賺2.67%。
中國中車（1766）首季純利升79.3%。
綠城管理（9979）截至3月底新拓代建項目代建費佔去年全年完成指標4成。
新華保險（1336）首季多賺36%。
澳門博彩（0880）子公司公布虧損30億澳門元。
中國鐵建（1186）首季多賺68.5%至50.05億元人民幣。
謝瑞麟（0417）發盈警，料上財年淨虧損不少於4000萬元。
中石油（0857）首季轉虧為盈賺277.2億元人民幣。
農業銀行（1288）上季多賺2.8% 不良貸款率微降。
交通銀行（3328）上季賺219億 增長2.3%。
中銀香港（2388）首季提取減值準備前的淨經營收入跌9.8%。
中國中鐵（0390）首季多賺81%。
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