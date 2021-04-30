「賣方」包括，復星產控、鼎睿再保險有限公司(公司持86.51%)、 Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.(公司持有84.9%) 、 Star Insurance Company(公司間接全資附屬公司) 及 China Momentum Investment (BVI) Limited。

復星指，集團及China Momentum Fund,L.P.（公司作為一般合夥人管理之基金）合共持有青啤H股144,206,236股，佔已發行H股總數之22.01%及已發行目標公司股份總數之10.57%；緊接本次出售事項完成後，集團及Chinaomentum Fund,L.P.將合共持有H股111,206,236股，佔已發行H股總數之16.98%及已發行目標公司股份總數之8.15%。涉及減持股份數目為3300萬股。

公司又披露，賣方於去年8月至12月期間，通過一系列場內交易，合共出售6750萬股，佔已發行H股總數之10.30%及已發行目標公司股份總數之4.95%，現48.2億元，其中，復星產控套現34.7億元。

公司指，「本次出售事項」將實現税前收益約為6.24億元，而8月至12月期間的出售獲利13.3億元。擬將該等出售事項之所得款項用於集團一般資金用途。

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