亞馬遜收入展望優於預期，收市後延長時段升2.3%；Twitter延長時段跌逾11%，因財測黯淡；蘋果由升轉跌，因擔心在晶片供應緊張下或難以維持成長；Facebook收入優於預期，股價觸及紀錄高位。

道瓊斯工業平均指數收漲239點，升幅0.71%，報34060點。標普500指數收漲28點，升幅0.68%，報4211點。納斯達克綜合指數收漲31點，或0.23%，報14082點。

聯合健康保險升1.76%，報401.55美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而Caterpillar跌2.08%，報227.47元，拖低道指31點。

科技股方面，蘋果收市報133.48元，跌0.07%，谷歌母公司Alphabet收市報2392.76元，升1.42%，亞馬遜收市報3471.31元，升0.37%，Facebook收市報329.51元，升7.29%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.27%，報438點。德國DAX指數收跌0.91%，報15154點；法國CAC 40指數跌0.07%，報6302點；英國富時100指數收跌0.04%，報6961點。