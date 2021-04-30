根據局長講法，會修例賦權處所及聚集活動負責人，檢查員工及訪客接種疫苗紀錄的二維碼，今日亦會提供相關的應用程式方便負責人核實員工及訪客接種疫苗紀錄。

話說回來，未來一個月將會是股東會高峰期，但問題是對於上市公司而言，是否有足夠誘因去驅使公司為了讓場地可以多30名小股東入場，而要求小股東出示接種紀錄？從目前政府所透露的資料來看，好像沒有。20人也好50人也罷，對上市公司而言，重點是股東會能順利舉行，提案獲得合法通過，可能唯一分別，就是100名小股東要準備5間房還是2間房，然後一起看管理層透過即時視像主持大會而已。

上市公司關心股東會能否順利舉行 非人數

另一方面，小股東又會否為了出席股東會而去接種疫苗？又是否會記得攜帶接種紀錄？如果忘了，無法證明，公司或場地負責人是否要將他們拒諸門外？其間的擾攘與協調，恐怕會十分耗時，並延誤股東會的進行。再者，究竟是上市公司負責檢查小股東，還是由場地提供者處理，萬一違規，又將是誰負上責任？

這一連串的問題，筆者近日與包括酒店之類的場地提供者，統籌活動的公關公司等閒聊，有趣是大家都不約而同表示「不知道」，因為手上資訊實在有限，大家都在等政府今日刊憲，看會否有更詳細的說明。

港舉行網上股東會 條例仍處「灰色地帶」

在一切皆未明朗之下，有財經公關界人士稱「多一事不如少一事」，至少短期內寧可繼續按20人限制的「A餐」行事，也不貪圖「B餐」，一來現階段實在很難要求小股東出示接種證明，二來亦難保政府之後又會突然調整措施，目前能做的，就是與接下來會舉行股東會的上市公司溝通，看他們是否有「B餐」需要。

那麼上市公司又是否想要「B餐」呢？上市公司商會就話，如果可以放寬人數，當然可以毋須預留那麼多房間容納股東，但上市公司都不想對小股東作太多限制。其實，如果以防疫為最終目的，本地股份過戶處卓佳去年已推出線上股東周年大會系統，但香港要舉行網上股東會，有部分條例仍處於「灰色地帶」，反觀新加坡及馬來西亞均就網上股東會發出清晰指引，令上市公司既順利舉行股東會，亦避免了爆疫風險，一舉兩得。筆者更憂慮是，如果之後有股東會被發現違反「疫苗氣泡」措施，是否可成為質疑甚至推翻大會結果理由？恐怕這個問題，政府刊憲後也無法得到答案。

[李曉佳 財經澡堂]

其他觀點