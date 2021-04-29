金融管理部門指出，近年網絡平台企業普遍存在無牌或超出許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題。今次聯合監管約談的企業，具有綜合經營特徵、業務規模較大、業內有重要影響力、暴露問題較為典型，需率先嚴肅糾正。

部門指出，企業需高度重視自身存在問題，對照金融法律法規和各項金融監管制度全面自查整改，開展金融業務要以服務實體經濟、防范金融風險為本，對違規經營行為將依法嚴肅查處。

金融管理部門提出7項整改要求，（一）堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；（二）支付回歸本源，斷開支付工具及其他金融產品的不當連接，嚴控非銀行支付賬戶向對公領域擴張，提高交易透明度，糾正不正當競爭行為；（三）打破信息壟斷，嚴格通過持牌徵信機構依法合規開展個人徵信業務；（四）加強對股東資質、股權結構、資本、風險隔離、關聯交易等關鍵環節的規範管理，符合條件企業要依法申請設立金融控股公司；（五）嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，落實投資入股銀行保險機構「兩參一控」要求，合規審慎開展互聯網存貸款和互聯網保險業務，防範網絡互助業務風險；（六）規範企業發行交易資產證券化產品以及赴境外上市行為，禁止證券基金機構高管和從業人員交叉任職，保障機構經營獨立性；（七）是強化金融消費者保護機制，規範個人信息採集使用、營銷宣傳行為和格式文本合同，加強監督並規範與第三方機構的金融業務合作等。

參加約談的企業表示，將高度重視自查和整改工作，在金融管理部門的指導下，全面達至金融監管要求，制定整改方案。

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