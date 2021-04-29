人行等金融管理部門約談騰訊在內13家網絡平台企業
文章日期：2021年4月29日 20:47
中國人民銀行宣布，今日與銀保監、中證監等金融管理部門聯合約談對部分從事金融業務的網絡平台企業，由人銀副行長潘功勝主持約談，騰訊（0700）、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等13家網絡平台企業參加。
金融管理部門指出，近年網絡平台企業普遍存在無牌或超出許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題。今次聯合監管約談的企業，具有綜合經營特徵、業務規模較大、業內有重要影響力、暴露問題較為典型，需率先嚴肅糾正。
部門指出，企業需高度重視自身存在問題，對照金融法律法規和各項金融監管制度全面自查整改，開展金融業務要以服務實體經濟、防范金融風險為本，對違規經營行為將依法嚴肅查處。
金融管理部門提出7項整改要求，（一）堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；（二）支付回歸本源，斷開支付工具及其他金融產品的不當連接，嚴控非銀行支付賬戶向對公領域擴張，提高交易透明度，糾正不正當競爭行為；（三）打破信息壟斷，嚴格通過持牌徵信機構依法合規開展個人徵信業務；（四）加強對股東資質、股權結構、資本、風險隔離、關聯交易等關鍵環節的規範管理，符合條件企業要依法申請設立金融控股公司；（五）嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，落實投資入股銀行保險機構「兩參一控」要求，合規審慎開展互聯網存貸款和互聯網保險業務，防範網絡互助業務風險；（六）規範企業發行交易資產證券化產品以及赴境外上市行為，禁止證券基金機構高管和從業人員交叉任職，保障機構經營獨立性；（七）是強化金融消費者保護機制，規範個人信息採集使用、營銷宣傳行為和格式文本合同，加強監督並規範與第三方機構的金融業務合作等。
參加約談的企業表示，將高度重視自查和整改工作，在金融管理部門的指導下，全面達至金融監管要求，制定整改方案。
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