物管股中梁百悅智佳申請上市
文章日期：2021年4月29日 18:26
內房中梁控股（2772）同系物管公司中梁百悅智佳遞交初步招股文件。中梁百悅智佳在2018年4月自中梁控股拆分出來獨立運作，集團2018年至2020年的期間收益分別為1.758億元（人民幣，下同）、3.54億元及7.05億元，複合增長率100.2%，淨利潤在2018年2660萬元升至2020年8620萬元，複合增長率為79.9%。
集團在2018年至2020年間在管總建築面積由2018年僅300萬平方米，升至2019年的680萬平方米及2020年的2010萬平方米，複合增長率為769.3%。
集團目前三大業務分別為物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務，在2020年的毛利率分別為24.8%，34.4%及20.2%，分別按年增加2.9個百分點、4.4個百分點及跌37.4個百分點，整體毛利率為28.4%，按年跌2.4個百分點。
集團今次上市籌資用途主要為尋求選擇性戰略投資及收購機會、進一步開發及升級其信息管理系統、進一步發展社區增值服務及一般業務營運及營運資金。
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