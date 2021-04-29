集團在2018年至2020年間在管總建築面積由2018年僅300萬平方米，升至2019年的680萬平方米及2020年的2010萬平方米，複合增長率為769.3%。

集團目前三大業務分別為物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務，在2020年的毛利率分別為24.8%，34.4%及20.2%，分別按年增加2.9個百分點、4.4個百分點及跌37.4個百分點，整體毛利率為28.4%，按年跌2.4個百分點。

集團今次上市籌資用途主要為尋求選擇性戰略投資及收購機會、進一步開發及升級其信息管理系統、進一步發展社區增值服務及一般業務營運及營運資金。

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