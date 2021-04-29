這一年，移民成為了熱門詞。中產社交圈內，是否走、如何走、何時走，是三大經常討論的議題。雖然，身邊真的有實際行動的人未算很多，但同事們、行家們，似乎都不抗拒收集更多有關移民的資訊。作背景分析也好，作未雨綢繆亦好，總之，離心越來越大，這點是不容置疑的。

過去一星期，有幾條與樓市相關的新聞，看似互相矛盾，但偏偏卻存在於同一時空內。黃竹坑站上蓋的新盤開售，標榜是30年來首個港島港鐵站上蓋新盤，實呎接近3萬元，一房單位入場貴高達1,100萬，依然引來大批準業主到場排隊入表。另一邊廂，Bloomberg數據預計，今年將有萬六個家庭利用BNO移民至英國，預期這群人若賣樓套現出走，賣樓規模達1,500億。還有最新的一條，有外電指有內房發展商覺得港樓仍然低水，於是南下買地，將來起樓再賣給深圳人，原文更指深圳或長遠視香港為「後花園」。此時此刻，有人賣樓出走，有人無懼高價入市，更有南下資金覺得港樓太平「抵買」。平行時空的荒謬，莫過於此。

計劃移民的人多了，這是不爭事實；但是否足以構成移民「潮」，現時來看言之尚早。Bloomberg的數字也引證這一點，萬六個家庭會走，就當出走的全是4人家庭，總數也不足7萬人，以人口比例來就只算是小數目。賣樓賣了1,500億，亦是合理到不能再合理的數字，能夠讓4人家庭夠住的，少說也要兩房，香港正常兩房樓盤價格，就算非市區，七八百萬只是基本，若是市區樓甚至更高。計一計數，七八百萬樓、萬六個家庭要賣，剛好是千多億，若當中有兩三成本身是居於三房，1,500億絕對不誇張。表面看，這雖然不是一個大數字，但重點似乎卻非人數、金額，而是走的人的質素。

走資從來不是當權者的考慮，畢竟有錢人愛出走，在未有社會事件前，又或其他外部及內部因素出現前，已經不算是新奇事。事實上，這批具財力的人要走，總有一萬種渠道，想阻止也阻止不了，而且除非鎖港，有錢人總走得到，因此他們也不急於走，更不介意買黃金地段的貴價樓博港樓再升值，實行以財富產生更多財富。還有一點，很多有錢人一早已有其他國籍，他們壓根就不是移民，最多只是換個生活地方，甚至可稱之為「回家」。總之，錢是移民的籌碼，你有幾千萬、過得到移民門檻的，隨便走，只是「以前」不易過。一切增加港人出去決心的契機，在於英國向BNO持有者提供一條新出路，讓只有幾百萬資產的人，也跨得過出走的門檻，獲得到別的地方展開新生活的機會。

幾百萬就能走是一個甚麼的概念？簡單來說，就是不少35歲以上、有一兩個小朋友的小家庭，有層未供完的樓，就已經符合資格。97年後出生的最年輕一代，沒有BNO當然走不了；30歲以下的，就算能力多強，也未必夠時間儲到幾百萬作出走彈藥；至於50歲以上的，除非累積太多不滿，又或計劃到外地退休，否則早已對人生感到麻木的，也不會輕言出走。只有35歲至45歲的一群，為了擁有暢所欲言的天地，為了令子女在更廣闊的空間成長，出走意欲特別強。這群人，人數雖然未算很多，但呼應上文所說，他們的質素，卻可能是勞動人口中最高。

此話何解？35歲至45歲的在職人士，他們擁有10年以上的工作經驗，是各行各業的主力，太年輕的經驗不足，太年長的魄力有限，壯年是經驗與魄力的完美平衡。他們也累積了一定的財富，雖非大富大貴，但不少已有物業在手，在過去十年通過樓價攀升下，手持的資產亦跟隨升值，讓他們擁有在新出路下移居外地的能力。正因為他們是各行業的主力，可說是推動著各行業齒輪前進的中樞，不是單靠輸入內地專才就能補位，政權對這群人的離開，阻撓亦特別大，像禁止以BNO申請移民的人提早取回MPF供款等限制措施，這在以前是難以想像的。沒有這群人，當然不會嚴重到癱瘓各行業，但中至高程度的衝擊，卻肯定是有的，而且很難在短時間內修補。

「一年走7萬，咪由佢走囉！佢哋寧願去外國做二等公民，點解要阻佢哋？」對，很多想移民的人，面對的最大難題就是錢，由於未必能享有當地福利，收入變得格外重要；但以上文所說的行業主力為例，就算要他們人工打七折，相信要在其他國家找工作亦不容易，這就是取捨-----就算願意做港豬、麻木地過下半世，子女將來又怎樣？做一個只懂歌頌不敢批評的人？就算撇開政治，只說經濟，香港有甚麼行業仍然處於上升周期？過去十年有甚麼行業的人手是持續擴充？大概只有警察及外賣員吧。常常說年青人要擁抱大灣區機遇，就算他們願意張開雙臂去擁抱，大灣區又提供了甚麼確切的機遇？一份月薪一萬的工作？一份要以「996」模式，即朝9晚9做足6天的工作？

走與不走，從來都是個人選擇，但有很多人已經意識到，就算現在不走，將來也總要走，現時只是為了賺錢儲更多彈藥，等儲夠再走；就算自己因工作家庭等原因走不了，子女也總得送走。回歸最根本的問題，究竟為甚麼要走？奧斯卡剛結束，不知你們有沒有看過代表香港角逐最佳外語片的《少年的你》？這部以校園欺凌為主線的電影，劇情一氣呵成，但到了片尾，卻硬要加插一段說各部委已經做了ABC工作，強國是沒有校園欺凌的官方論述。當一個國家，連通過電影諷刺與政權無關的時弊，也要麻醉太平、粉飾一番，你想繼續留在這地方嗎？

羅仕揚

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