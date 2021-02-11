乘客可直接在 MTR Mobile 的主頁按「預約的士」的捷徑預約的士。而用戶使用「行程指南」搜尋路綫時，如出發點或目的地不在港鐵站附近，搜尋結果將出現新增的「的士接駁」選項。的士程式會按搜尋結果，自動預設相關的士接駁行程的起點及終點，方便乘客。

另外，港鐵現時已透過政府網站「資料一線通」開放四條鐵路綫(機場快綫、東涌綫、將軍澳綫及西鐵綫)的實時乘車資訊，明日起將進一步開放輕鐵的實時到站資訊，以及港鐵車站和商場停車場的實時泊車位資訊，以應用程式介面的方式供公眾使用。今年稍後，更會開放港鐵巴士的實時到站資訊和屯馬綫的實時到站資訊；透過持續於「資料一線通」平台，將鐵路、車站及商場停車場等實時資訊開放分享。

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