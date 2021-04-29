信行首季多賺8.2%
文章日期：2021年4月29日 17:38
中信銀行（0988）公布，首季多賺8.2%，至156.4億元人民幣(下同)，收入升0.7%至519.3億元。
利息淨收入374.08億元，按年增長1.29%；非利息淨收入145.23億元，按年下降0.80%。
期內，持續加大問題貸款化解和不良處置力度，不良貸款餘額715.29億元，較上年末減少19.23億元；不良貸款率1.54% ，較上年末下降0.10個百分點；撥備覆蓋率185.87% ，較上年末上升14.19個百分點；貸款撥備率2.86%，較上年末上升0.04個百分點。
資本充足率方面，核心一級資本充足率8.59% ，較上年末下降0.15個百分點；一級資本充足率9.96% ，較上年末下降0.22個百分點；資本充足率12.73% ，較上年末下降0.28個百分點。本行核心一級資本充足率8.33% ，較上年末下降0.14個百分點；一級資本充足率9.76% ，較上年末下降0.21個百分點；資本充足率12.69% ，較上年末下降0.26個百分點。
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