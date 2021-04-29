同時，該公司的最新董事會成員經歷去年大調後，今年陣容不變，由何超鳳出任主席、梁安琪任常務董事的格局。何家除何猷亨外，未見新增第三代成員入局。

至於澳博股份的監事會方面，則自去年3月23日起，新增Bruno Miguel Pereira Pinto de Jesus Almeida成為監事會成員，其他成員包括周大福企業的曾安業等人。澳博股份指，其佔澳門整體博彩收益之14.1%、佔整體中場賭枱博彩收益19.7%，以及佔整體貴賓博彩收益8%。年度綜合賬總淨收益為77億元，全年向政府繳交幸運博彩稅32億元，連同向澳門基金會、城市建設及旅遊推廣等公共撥款2.6億元，總數合計35億元。截至2020年12月31日止，經調整LBITDA為20億元，綜合稅後虧損為30億元。

澳博股份亦另在段落交代，創辦人何鴻燊於2020年5月26日在香港辭世，形容他對澳門和公司有巨大貢獻，影響深遠。縱使面對疫境與悲痛，但無損澳博對澳門的信心。其預期於2021年上半年開幕的上葡京綜合度假村適逢其會，將有助提升公司在市場上的競爭力，帶動業務增長及澳門經濟適度多元發展，同時為本地居民提供大量就職、向上和橫向流動的機會。

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