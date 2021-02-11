中石油：首季轉虧為盈賺277.2億元人民幣
文章日期：2021年4月29日 17:05
中石油（0857）公布，首季轉虧為盈，賺277.2億元人民幣(下同)，去年同期蝕162.3億元。期內收入升8.4%至5519.23億元。
首季，集團原油平均實現價格55.70美元/桶，比上年同期增長2.4%，其中國內實現價格55.62美元/桶，比上年同期下降1.4%；天然氣平均實現價格6.56美元/千立方英尺，比上年同期增長28.6%，主要由於國際天然氣市場價格隨油價上漲而增長，國內實現價格6.32美元/千立方英尺，比上年同期增長9.0%，剔除匯率變動影響後比上年同期增長1.2%。
實現油氣當量產量417.1百萬桶，比上年同期增長0.8%，其中國內油氣當量產量372.9百萬桶，比上年同期增長4.3%；海外油氣當量產量44.1百萬桶，比上年同期下降21.7%，主要由於油氣價格上升產品分成量減少。
勘探與生產板塊實現經營利潤128.82億元，下降13.4%，主要由於國內原油實現價格同比下降、折舊折耗增加等影響。單位油氣操作成本比上年同期下降1.0%。
煉油與化工板塊經營利潤146.75億元，上年同期經營虧損87.02億元。其中煉油業務經營利潤102.05億元，上年同期經營虧損62.92億元，主要是由於公司煉油產品銷量和毛利增加以及庫存增利影響。化工業務經營利潤44.70億元，上年同期經營虧損24.10億元，主要是由於化工產品銷量和毛利增加影響。
銷售板塊實現經營利潤33.15億元，上年同期虧損165.93億元，主要由於成品油銷量和毛利增加以及庫存增利等因素影響。
天然氣與管道板塊實現經營利潤185.19億元，上年同期增長63.0%，主要由於天然氣銷量增加、價格上升、採購成本下降以及上年管道資產重組等因素綜合影響。
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